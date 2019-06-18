У "Газпромі" повідомили, що позиція Данії щодо "Північного потоку-2" може викликати збитки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Затримка в узгодженні маршруту на будівництво “Північного потоку-2” з боку Данії може обернутися збитками, які доведеться компенсувати. Про це на прес-конференції сказав начальник департаменту “Газпрому” Сергій Кузнєц, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“Є відповідальність, яка може рано чи пізно виникнути. Компанія Nord Stream (2 AG) натякнула вже про те, що інвестиції зроблені і затримка в узгодженні маршруту трубопроводу може обернутися збитками, які нам рано чи пізно доведеться компенсувати”, — зазначив він.
Заступник голови правління “Газпрому”, генеральний директор ТОВ “Газпром експорт” Олена Бурмістрова повідомила, що компанія-оператор найближчим часом проведе консультації з Датським енергетичним агентством з приводу заявок на будівництво.
“Найближчим часом мають бути консультації нашої проектної компанії з Датським енергетичним агентством”, — сказала вона. Бурмістрова додала, що зараз немає необхідності говорити “про точку неповернення для проекту”, так як процес будівництва йде за графіком, прокладено вже 58,7% маршруту.
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” так і не отримав пропозицій “мирової угоди” від “Газпрому”.