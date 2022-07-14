В Гааге минутой молчания почтили память всех погибших от российской агрессии украинцев

Детали

На форуме в режиме онлайн выступил президент Украины Владимир Зеленский. Конференция посвящена координации усилий международного сообщества, направленных на расследование военных преступлений россии в Украине и обеспечение правосудия.

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В день проведения форума в Гааге россия ударила ракетами по центру Винницы. Сейчас известно уже о 21 погибшем, 46 человек пропали без вести.