В Гааге минутой молчания почтили память всех погибших от российской агрессии украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На конференции в Гааге, посвященной расследованиям военных преступлений рф в Украине, почтили минутой молчания память всех украинцев, которые погибли в результате российской агрессии с 2014 года. О передает УНН со ссылкой на трансляцию форума.
Детали
На форуме в режиме онлайн выступил президент Украины Владимир Зеленский. Конференция посвящена координации усилий международного сообщества, направленных на расследование военных преступлений россии в Украине и обеспечение правосудия.
Дополнение
В день проведения форума в Гааге россия ударила ракетами по центру Винницы. Сейчас известно уже о 21 погибшем, 46 человек пропали без вести.