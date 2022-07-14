У Гаазі хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих від російської агресії українців

Деталі

На форумі в режимі онлайн виступив президент України Володимир Зеленський. Конференція присвячена координації зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на розслідування воєнних злочинів росії в Україні та забезпечення правосуддя.

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У день проведення форуму у Гаазі росія вдарила ракетами по центру Вінниці. Наразі відомо вже про 21 загиблого, 46 людей зникли безвісти.