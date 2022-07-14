У Гаазі хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих від російської агресії українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липні. УНН. На конференції у Гаазі, присвяченій розслідуванням воєнних злочинів рф в Україні, вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, які загинули внаслідок російської агресії з 2014 року. Про передає УНН з посиланням на трансляцію форуму.
Деталі
На форумі в режимі онлайн виступив президент України Володимир Зеленський. Конференція присвячена координації зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на розслідування воєнних злочинів росії в Україні та забезпечення правосуддя.
Доповнення
У день проведення форуму у Гаазі росія вдарила ракетами по центру Вінниці. Наразі відомо вже про 21 загиблого, 46 людей зникли безвісти.