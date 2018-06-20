В G7 приветствовали положительную оценку МВФ относительно Высшего антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Послы стран "Большой семерки" в Украине поздравили с положительной оценкой Международного Валютного Фонда о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой послов G7 в Украине, передает УНН.
"Послы стран "Большой семерки" приветствуют положительную оценку МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают имплементации", - говорится в заявлении.
Напомним, накануне Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард во время разговора с Президентом Украины Петром Порошенко заявила, что обнадеженна принятием украинским парламентом Закона о Высшем антикоррупционном суде, является существенным шагом вперед в борьбе власти с коррупцией.