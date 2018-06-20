У G7 привітали позитивну оцінку МВФ щодо Вищого антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Посли країн "Великої сімки" в Україні привітали позитивну оцінку Міжнародного Валютного Фонду щодо поступу в питанні Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою послів G7 в Україні, передає УНН.
"Посли країн "Великої сімки" вітають позитивну оцінку МВФ щодо поступу в питанні Вищого антикорупційного суду та очікують імплементації", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, напередодні Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду Крістін Лагард під час розмови з Президентом України Петром Порошенком заявила, що обнадіяна ухваленням українським парламентом Закону про Вищий антикорупційний суд, що є суттєвим кроком вперед у боротьбі влади проти корупції.