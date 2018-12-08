В ФСБ заявили, что не блокируют украинские суда в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. ФСБ була "вынуждена увеличить группировку кораблей для обеспечения безопасности, но Российская Федерация не блокирует украинские суда в Керченском проливе". Об этом на брифинге в Москве заявив первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, передает УНН.
"С 1 апреля по 1 декабря 2018 через Керченский пролив прошли 18783 судна. Перед прохождения Керчь-Еникальского канала осмотрено 2052 судна или всего 12% от общего количества", - сообщил Вольский.
Российский чиновник добавил: "С ним (осмотреных судов - ред.) 1183 осуществляли перевозки в российские порты в Азовском море и только 869 (судов - ред.), которые далее следовали в украинские порты. Здесь очевидно, что судов, которые йшли в российские порты (через Керченский пролив - ред.) осмотрено больше и никакой речи о так называемой морской блокаде украинских портов (в Азовском море - ред.) не идет".
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива случилось российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажа.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Как сообщал УНН ранее, в Керченском проливе оккупанты продолжают оказывать препятствие движению кораблей через оккупированный ими Керченский пролив, образуя препятствие украинский судам.