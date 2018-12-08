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У ФСБ заявили, що не блокують українські судна в Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. ФСБ була змушена "збільшити угруповання кораблів для забезпечення безпеки, але Російська Федерація не блокує українські судна у Керченській протоці". Про це на брифінгу в Москві заявив перший заступник керівника департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський, передає УНН.

У ФСБ заявили, що не блокують українські судна в Керченській протоці

"З 1 квітня по 1 грудня 2018 років через Керченську протоку пройшли 18 783 судна. Перед проходженням Керч-Єнікальського каналу оглянуто 2052 судна або всього 12% від загальної кількості", - повідомив Вольський.

Російський чиновник додав: "З них (оглянутих суден - ред.)1 183 здійснювали вантажоперевезення в російські порти в Азовському морі і тільки 869 (судів - ред.), які далі слідували в українські порти. Тут очевидно, що суден, які йшли в російські порти (через Керченську протоку) оглянуто більше і ніякої мови про так звану морську блокаду українських портів (в Азовському морі - ред.) не йде".

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажі.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

Як повідомляв УНН раніше, у Керченській протоці окупанти продовжували чинити перешкоди  руху кораблів через окуповану нею Керченську протоку, створюючи перешкоди українським суднам. 

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