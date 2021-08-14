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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109994 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128227 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131950 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193206 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140235 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132214 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Во Франции снова протестуют против “паспортов здоровья”: есть арестованы

Во Франции снова протестуют против “паспортов здоровья”: есть арестованы

Киев  •  УНН

 • 15685 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По данным Министерства внутренних дел Франции, сегодня, 14 августа, в стране прошли демонстрации против требования ковидних “паспортов здоровья”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

214845 участников вышли на протесты. Это самое большое количество протестующих за весь период подобных демонстарций. Всего в эту субботу на территории всей Франции произошло 217 акций, а именно в Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других городах.

Во время этих демонстраций были арестованы 11 человек, а один сотрудник сил безопасности получил легкие ранения.

Напомним

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД сообщил, что по всей стране в акциях протеста против вакцинации и санитарных пропусков приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. человек в Париже.

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