Во Франции снова протестуют против “паспортов здоровья”: есть арестованы

Детали

214845 участников вышли на протесты. Это самое большое количество протестующих за весь период подобных демонстарций. Всего в эту субботу на территории всей Франции произошло 217 акций, а именно в Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других городах.

Во время этих демонстраций были арестованы 11 человек, а один сотрудник сил безопасности получил легкие ранения.

Напомним

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД сообщил, что по всей стране в акциях протеста против вакцинации и санитарных пропусков приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. человек в Париже.