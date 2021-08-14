У Франції знову протестують проти “паспортів здоров’я”: є заарештовані

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214 845 учасників вийшли на протести. Це найбільша кількість протестуючих за весь період подібних демонстарцій. Загалом у цю суботу на території всієї Франції відбулося 217 акцій, а саме у Парижі, Марселі, Тулузі, Ліоні, Ніцці, Ліллі, Нарбонні та інших містах.

Під час цих демонстрацій було заарештовано 11 осіб, а один співробітник сил безпеки отримав легкі поранення.

Foule impressionnante à Paris, boulevard Saint-Martin #manifestation14aout pic.twitter.com/HDq1tIdTne

Нагадаємо

Раніше телеканал BFMTV з посиланням на дані МВС повідомив, що по всій країні в акціях протесту проти вакцинації і санітарних пропусків взяли участь 204 тис. чоловік, в тому числі 14,2 тис. осіб в Парижі.