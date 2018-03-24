Во Франции погиб офицер полиции, который обменял себя на заложников во время теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Подполковник Арно Бельтрам, который согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, захваченных в результате теракта на юге Франции, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрона назвал Бельтрама героем.
По словам французского лидера, в результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.
Как сообщал УНН, террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.