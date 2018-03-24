Во Франции погиб офицер полиции, который обменял себя на заложников во время теракта

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19232 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24551 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70213 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77886 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102291 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109369 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116663 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121952 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133094 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Во Франции погиб офицер полиции, который обменял себя на заложников во время теракта

Во Франции погиб офицер полиции, который обменял себя на заложников во время теракта

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Подполковник Арно Бельтрам, который согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, захваченных в результате теракта на юге Франции, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрона назвал Бельтрама героем.

По словам французского лидера, в результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.

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