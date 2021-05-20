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Во Франции все жители старше 18 лет могут получить прививки от COVID-19 с 31 мая

Киев • УНН

 • 16058 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Все взрослые во Франции имеют право на вакцинацию от COVID-19 начиная с 31 мая, на две недели раньше, чем изначально планировалось, заявил в четверг премьер-министр Жан Кастекс, информирует УНН.

Во Франции все жители старше 18 лет могут получить прививки от COVID-19 с 31 мая

Детали

С 24 мая люди "приоритетных профессий", включая учителей, полицейских, водителей автобусов, водителей такси, тюремных служащих, кассиров, уборщиков и персонал гостиниц и ресторанов, смогут пройти вакцинацию.

Кастекс выступил во время визита в центре вакцинации в густонаселенном пригороде Парижа Сен-Дени, рассказав, что президент Эммануэль Макрон отдал приказ "ускорить" кампанию.

Кастекс сказал, что Франция может активизировать кампанию, поскольку "в период до конца июня она получит много доз, поэтому мы должны обеспечить максимально возможный уровень вакцинации".

До сих пор вакцинация проводилась только лицам старше 50 лет, но всем взрослым разрешается бронировать неиспользованное место, в тот же или на следующий день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон заявил, что масочный режим из-за COVID-19 во Франции продлится до конца июня

Дополнение

На данный момент 21,5 миллиона человек получили хотя бы одну прививку вакциной, что составляет около трети населения страны.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли более 108 тыс. человек.

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