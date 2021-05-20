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У Франції всі жителі старше 18 років можуть отримати щеплення від COVID-19 з 31 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Всі дорослі у Франції матимуть право на вакцинацію від COVID-19 починаючи з 31 травня, на два тижні раніше, ніж спочатку планувалося, заявив у четвер прем'єр-міністр Жан Кастекс, інформує УНН.

У Франції всі жителі старше 18 років можуть отримати щеплення від COVID-19 з 31 травня

Деталі

З 24 травня люди "пріоритетних професій", включаючи вчителів, поліцейських, водіїв автобусів, водіїв таксі, тюремних службовців, касирів, прибиральників та персонал готелів і ресторанів, зможуть пройти вакцинацію.

Кастекс виступив під час візиту в центр вакцинації в густонаселеному передмісті Парижа Сен-Дені, розповівши, що президент Еммануель Макрон віддав наказ "прискорити" кампанію.

Кастекс сказав, що Франція може активізувати кампанію, оскільки "в період до кінця червня вона отримає багато доз, тому ми повинні забезпечити максимально можливий рівень вакцинації".

До сих пір вакцинація проводилася тільки особам старше 50 років, але всім дорослим дозволяється бронювати невикористане місце, в той же або на наступний день.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон заявив, що масковий режим через COVID-19 у Франції триватиме до кінця червня

Доповнення

На даний момент 21,5 мільйона осіб отримали хоча б одне щеплення вакциною, що становить близько третини населення країни.

Згідно з останніми даними влади, з початку епідемії в країні виявлено понад 5,9 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли понад 108 тис. людей.

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