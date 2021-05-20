Макрон заявив, що масковий режим через COVID-19 у Франції триватиме до кінця червня

Деталі

“Принаймні до кінця червня необхідно носити маски, а потім ми подивимося”, — зазначив він в ході спілкування з жителями, трансляцію якого вів телеканал BFMTV. “Ми повинні бути обережними, тому що вірус все ще поширюється, — продовжив президент. — Багато жителів все ще не вакциновані”.

На думку Макрона, відмова від масок в даний час загрожує відновленням зростання кількості заражень коронавірусом і збільшенням навантаження на лікарні.

У середу у Франції почався новий етап скасування карантинних обмежень, введених в кінці жовтня 2020 року. У країні за умови обмеженого прийому відвідувачів відкрилися магазини, тераси кафе і ресторанів, кінотеатри, музеї. Крім того, згідно з розпорядженням французької влади, комендантську годину скорочено, тепер вона починається о 21:00 (замість 19:00).

Довідка

З початку епідемії в країні виявлено понад 5,9 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли понад 108 тис. осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 5 802 138 випадків захворювання, загинули 107 234 особи.