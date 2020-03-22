Во Франции от коронавируса скончались 674 человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103631 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106257 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108222 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106937 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116296 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101596 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105885 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130496 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Франции от коронавируса скончались 674 человека

Во Франции от коронавируса скончались 674 человека

Киев  •  УНН

 • 13669 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Франции с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались 674 человека. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения страны Жером Саломон, передает УНН со ссылкой на Международное французское радио.

За сутки от болезни, вызванной вирусом, скончались 112 человек.

Всего по состоянию на 22 марта власти зафиксировали более 16 тысяч случаев заражения. Однако, как отметили в ведомстве, эта цифра является заниженной: анализы на коронавирус берут не у всех людей, симптомы которых вызывают подозрения.

Согласно заявлению властей, из-за болезни, вызванной коронавирусом, госпитализировано 7 240 человек, из них 1646 находятся в тяжелом состоянии. За последние два месяца от коронавируса удалось вылечить 2200 пациентов, которые попали в больницы.

В воскресенье вечером Национальная ассамблея Франции в окончательном чтении приняла закон, который позволяет ввести в стране чрезвычайное санитарное положение. Он также предусматривает перенос второго тура муниципальных выборов, увеличение штрафов для тех, кто многократно нарушил правила карантина, и позволяет работодателям заставить сотрудников взять оплачиваемый отпуск на шесть дней.

Напомним, во Франции за нарушение карантина оштрафованы почти пять тысяч человек.

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