Во Франции от коронавируса скончались 674 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Франции с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались 674 человека. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения страны Жером Саломон, передает УНН со ссылкой на Международное французское радио.
За сутки от болезни, вызванной вирусом, скончались 112 человек.
Всего по состоянию на 22 марта власти зафиксировали более 16 тысяч случаев заражения. Однако, как отметили в ведомстве, эта цифра является заниженной: анализы на коронавирус берут не у всех людей, симптомы которых вызывают подозрения.
Согласно заявлению властей, из-за болезни, вызванной коронавирусом, госпитализировано 7 240 человек, из них 1646 находятся в тяжелом состоянии. За последние два месяца от коронавируса удалось вылечить 2200 пациентов, которые попали в больницы.
В воскресенье вечером Национальная ассамблея Франции в окончательном чтении приняла закон, который позволяет ввести в стране чрезвычайное санитарное положение. Он также предусматривает перенос второго тура муниципальных выборов, увеличение штрафов для тех, кто многократно нарушил правила карантина, и позволяет работодателям заставить сотрудников взять оплачиваемый отпуск на шесть дней.
Напомним, во Франции за нарушение карантина оштрафованы почти пять тысяч человек.