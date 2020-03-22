У Франції від коронавірусу померли 674 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Франції з початку епідемії від наслідків коронавірусу померли 674 людини. Про це заявив представник міністерства охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає УНН з посиланням на Міжнародне французьке радіо.
За добу від хвороби, викликаної вірусом, померли 112 осіб.
Всього станом на 22 березня влада зафіксувала понад 16 тисяч випадків зараження. Однак, як зазначили у відомстві, ця цифра є заниженою: аналізи на коронавірус беруть не у всіх людей, симптоми яких викликають підозри.
Згідно із заявою влади, через хворобу, викликану коронавірусом, госпіталізовано 7 240 осіб, з них 1646 перебувають у важкому стані. За останні два місяці від коронавірусу вдалося вилікувати 2200 пацієнтів, які потрапили до лікарень.
У неділю ввечері Національна асамблея Франції в остаточному читанні прийняла закон, який дозволяє ввести в країні надзвичайний санітарний стан. Він також передбачає перенесення другого туру муніципальних виборів, збільшення штрафів для тих, хто багато разів порушив правила карантину, і дозволяє роботодавцям змусити співробітників взяти оплачувану відпустку на шість днів.
Нагадаємо, у Франції за порушення карантину оштрафовані майже п'ять тисяч людей.