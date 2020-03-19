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У Франції за порушення карантину оштрафовані майже п'ять тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Французька поліція виписала майже п'ять тисяч штрафів за порушення обмежень, запроваджених у країні через поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Через пандемію жителям країни дозволили виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків. Люди мають мати при собі документ, в якому вказана мета виходу з дому.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, за порушення цих норм вже були оштрафовані 4 955 осіб. "Вчора штраф становив 35 євро, а відсьогодні - 135 євро, він може піднятися до 375 євро. Це повинно бути фактором, який стримує людей", - сказав він.

За даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на вечір 18 березня у Франції зафіксовано 9 134 випадки зараження. Померли від захворювання COVID-19 264 людини.

Нагадаємо, за кордоном хворіють на коронавірус 12 українців.

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