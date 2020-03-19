За кордоном хворіють на коронавірус 12 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на 23:00 18 березня за кордоном лікуються від коронавірусу 12 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ України у Facebook.
5 українців лікуються в Німеччині, 2 - в Італії, 2 - в Польщі, 1 - в Молдові, 1 - в ОАЕ, 1 - в Домініканській республіці.
5 українців за кордоном вже одужали - четверо в Японії та один в Італії.
Одна українка в Італії померла.
На карантині за кордоном перебувають 862 українці, більшість у Єгипті.
15566 українців уже повернулися додому.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано уже 16 випадків COVID-19.