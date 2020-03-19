За рубежом болеют коронавирусом 12 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 23:00 18 марта за границей лечатся от коронавируса 12 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
5 украинцев лечатся в Германии, 2 - в Италии, 2 - в Польше, 1 - в Молдове, 1 - в ОАЭ, 1 - в Доминиканской республике.
5 украинцев за рубежом уже выздоровели - четверо в Японии и один в Италии.
Одна украинка в Италии умерла.
На карантине за рубежом находятся 862 украинца, большинство в Египте.
15566 украинцев уже вернулись домой.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.