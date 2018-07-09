Во Франции в жилом дома взорвался газ: есть пострадавшие

По данным издания, взрыв произошел в 2.30 (3.30 по киевскому времени) в одном из зданий города. В результате происшествия в двухэтажном здании возник пожар, а в соседних домах от взрыва по вылетали окна.

Сообщается, что для тушения возгорания мобилизованы около ста пожарных. В данный момент жители эвакуированы, на месте инцидента находится глава города.



Как сообщал УНН, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове, во время которого погиб человек.