Во Франции в жилом дома взорвался газ: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В результате взрыва газа в коммуне Киброн департамента Морбиан на западе Франции 10 человек получили ранения. 2 человека находятся в критическом состоянии, 5 человек – в состоянии средней тяжести. Об этом пишет газета Ouest France, передает УНН.
По данным издания, взрыв произошел в 2.30 (3.30 по киевскому времени) в одном из зданий города. В результате происшествия в двухэтажном здании возник пожар, а в соседних домах от взрыва по вылетали окна.
Сообщается, что для тушения возгорания мобилизованы около ста пожарных. В данный момент жители эвакуированы, на месте инцидента находится глава города.
Как сообщал УНН, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове, во время которого погиб человек.