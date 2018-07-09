У Франції в житловому будинку вибухнув газ: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В результаті вибуху газу в комуні Киброн департаменту Морбіан на заході Франції 10 осіб отримали поранення. 2 людини знаходяться в критичному стані, 5 осіб - в стані середньої тяжкості. Про це пише газета Ouest France, передає УНН.
За даними видання, вибух стався о 2.30 (3.30 за київським часом) в одному з будинків міста. В результаті події в двоповерховій будівлі виникла пожежа, а в сусідніх будинках від вибуху по вилітали вікна.
Повідомляється, що для гасіння загоряння мобілізовані близько ста пожежників. В даний момент жителі евакуйовані, на місці інциденту знаходиться глава міста.
Як повідомляв УНН, правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому будинку у Львові, під час якого загинула людина.