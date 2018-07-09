У Франції в житловому будинку вибухнув газ: є постраждалі

За даними видання, вибух стався о 2.30 (3.30 за київським часом) в одному з будинків міста. В результаті події в двоповерховій будівлі виникла пожежа, а в сусідніх будинках від вибуху по вилітали вікна.

Повідомляється, що для гасіння загоряння мобілізовані близько ста пожежників. В даний момент жителі евакуйовані, на місці інциденту знаходиться глава міста.



Як повідомляв УНН, правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому будинку у Львові, під час якого загинула людина.