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У Франції в житловому будинку вибухнув газ: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. В результаті вибуху газу в комуні Киброн департаменту Морбіан на заході Франції 10 осіб отримали поранення. 2 людини знаходяться в критичному стані, 5 осіб - в стані середньої тяжкості. Про це пише газета Ouest France, передає УНН.

За даними видання, вибух стався о 2.30 (3.30 за київським часом) в одному з будинків міста. В результаті події в двоповерховій будівлі виникла пожежа, а в сусідніх будинках від вибуху по вилітали вікна.

Повідомляється, що для гасіння загоряння мобілізовані близько ста пожежників. В даний момент жителі евакуйовані, на місці інциденту знаходиться глава міста.

Як повідомляв УНН, правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому будинку у Львові, під час якого загинула людина.

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