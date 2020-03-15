Во Франции в условиях коронавируса начались муниципальные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, Франция начала муниципальные выборы в коммунах. Об этом подомляе Le Parisien, информирует УНН.
"Французы голосуют в это воскресенье в первом туре муниципальных выборов, которые ознаменованы распространением коронавирусной угрозы, которая может повлиять на явку", - говорится в сообщении.
Избирательные участки открылись утром воскресенья во всех 35 тыс. коммунах Франции.
В МВД страны отметили, что приложили максимальные усилия к тому, чтобы обезопасить голосования для 47,7 млн французов и еще 330 тыс. граждан стран ЕС, которые проживают на французской территории и имеют право голосовать на местных выборах.
На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов.
Как сообщалось ранее в УНН, Франция закрывает посещения публичных мест.
По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), во Франции подтверждено 4469 случаев инфицирования COVID-19. В том числе, 12 пациентов уже выздоровел и 91 умер.