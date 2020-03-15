Во Франции в условиях коронавируса начались муниципальные выборы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103632 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106259 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108224 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106939 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116298 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101597 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105886 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130496 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Франции в условиях коронавируса начались муниципальные выборы

Во Франции в условиях коронавируса начались муниципальные выборы

Киев  •  УНН

 • 14447 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, Франция начала муниципальные выборы в коммунах. Об этом подомляе Le Parisien, информирует УНН.

"Французы голосуют в это воскресенье в первом туре муниципальных выборов, которые ознаменованы распространением коронавирусной угрозы, которая может повлиять на явку", - говорится в сообщении.

Избирательные участки открылись утром воскресенья во всех 35 тыс. коммунах Франции.

В МВД страны отметили, что приложили максимальные усилия к тому, чтобы обезопасить голосования для 47,7 млн французов и еще 330 тыс. граждан стран ЕС, которые проживают на французской территории и имеют право голосовать на местных выборах.

На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов.

Как сообщалось ранее в УНН, Франция закрывает посещения публичных мест.

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), во Франции подтверждено 4469 случаев инфицирования COVID-19. В том числе, 12 пациентов уже выздоровел и 91 умер.

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