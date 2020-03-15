У Франції в умовах коронавірусу розпочалися муніципальні вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Попри загрозу поширення коронавірусу нового типу, Франція розпочала муніципальні вибори у комунах. Про це подомляє Le Parisien, інформує УНН.
"Французи голосують цієї неділі у першому турі муніципальних виборів, які ознаменовані поширенням коронавірусної загрози, що може вплинути на явку", - йдеться у повідомленні.
Виборчі дільниці відкрилися вранці неділі у всіх 35 тис. комунах Франції.
У МВС країни зазначили, що доклали максимальних зусиль до того, щоб убезпечити голосування для 47,7 млн французів і ще 330 тис. громадян країн ЄС, які проживають на французькій території і мають право голосувати на місцевих виборах.
На виборах в першому турі балотуються 902 тис. кандидатів.
Як повідомлялося раніше в УНН, Франція закриває відвідування публічних місць.
За інформацією Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), у Франції підтверджено 4469 випадків інфікування COVID-19. В тому числі, 12 пацієнтів уже видужало і 91 помер.