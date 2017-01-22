Во Франции в первом туре праймериз победил Бенуа Амон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В первом туре праймериз Соцпартии во Франции победил Бенуа Амон, передает УНН со ссылкой на BFM-TV.
Второе место занял экс-премьер Манюэль Вальс.
Второй тур состоится в течение недели после первого.
Однако, согласно опросам, у кандидата от социалистов будет не слишком много шансов выйти в заключительный тур на президентских выборах в мае.
Сейчас лидерами президентской гонки, согласно опросам, является бывший премьер консерватор Франсуа Фийон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен.