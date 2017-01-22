У Франції у першому турі праймеріз переміг Бенуа Амон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У першому турі праймеріз Соцпартії у Франції переміг Бенуа Амон, передає УНН з посиланням на BFM-TV.
Друге місце зайняв екс-прем’єр Манюель Вальс.
Другий тур відбудеться протягом тижня після першого.
Проте, згідно з опитуваннями, у кандидата від соціалістів буде не надто багато шансів вийти в заключний тур на президентських виборах в травні
Наразі лідерами президентських перегонів, згідно з опитуваннями, є колишній прем’єр консерватор Франсуа Фійон і лідер Національного фронту Марін ле Пен.