Во Франции прошли протесты против решения суда по делу об убийстве еврейки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В ряде городов Франции в воскресенье, 25 апреля, прошли акции протеста против решения суда по делу об убийстве 65-летней ортодоксальной еврейки Сары Алими. На улицы Парижа вышли более 20 тысяч человек, около 2 тысяч митингующих провели акцию в Марселе, а в Страсбурге протест собрал 600 участников. Еще несколько сотен демонстрантов собрались у посольства Франции в Тель-Авиве, указали израильские СМИ, передает УНН.
Что известно
Кассационный суд Франции в середине апреля подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшего преступника уголовно наказуемо. Человек в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии после приема наркотиков, объяснили судьи.
Именем Сары Алими назовут улицу Парижа
Власть в конце мая представит законопроект с целью “заполнить правовой вакуум”, заверил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Именем погибшей назовут одну из улиц Парижа, заявила мэр Анн Идальго в эфире французского телеканала BFM TV.
Сара Халими погибла в Париже в апреле 2017 года. Женщину жестоко избил и выбросил из окна ее квартиры сосед. Французская прокуратура признала, что преступление было актом антисемитизма.
Напомним
В начале апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, было установлено корзину цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориального комплекса “Бабий Яр”.