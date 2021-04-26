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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 183266 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 267933 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156386 просмотра

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Во Франции прошли протесты против решения суда по делу об убийстве еврейки

Во Франции прошли протесты против решения суда по делу об убийстве еврейки

Киев  •  УНН

 • 16017 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В ряде городов Франции в воскресенье, 25 апреля, прошли акции протеста против решения суда по делу об убийстве 65-летней ортодоксальной еврейки Сары Алими. На улицы Парижа вышли более 20 тысяч человек, около 2 тысяч митингующих провели акцию в Марселе, а в Страсбурге протест собрал 600 участников. Еще несколько сотен демонстрантов собрались у посольства Франции в Тель-Авиве, указали израильские СМИ, передает УНН.

Что известно

Кассационный суд Франции в середине апреля подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшего преступника уголовно наказуемо. Человек в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии после приема наркотиков, объяснили судьи.

Именем Сары Алими назовут улицу Парижа

Власть в конце мая представит законопроект с целью “заполнить правовой вакуум”, заверил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Именем погибшей назовут одну из улиц Парижа, заявила мэр Анн Идальго в эфире французского телеканала BFM TV.

Сара Халими погибла в Париже в апреле 2017 года. Женщину жестоко избил и выбросил из окна ее квартиры сосед. Французская прокуратура признала, что преступление было актом антисемитизма.

Напомним

В начале апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, было установлено корзину цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориального комплекса “Бабий Яр”.

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