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У Франції пройшли протести проти рішення суду у справі про вбивство єврейки

У Франції пройшли протести проти рішення суду у справі про вбивство єврейки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У ряді міст Франції в неділю, 25 квітня, пройшли акції протесту проти рішення суду у справі про вбивство 65-річної ортодоксальної єврейки Сари Алімі. На вулиці Парижа вийшли понад 20 тисяч осіб, близько 2 тисяч мітингувальників провели акцію в Марселі, а в Страсбурзі протест зібрав 600 учасників. Ще кілька сотень демонстрантів зібралися біля посольства Франції в Тель-Авіві, вказали ізраїльські ЗМІ, передає УНН.

Що відомо

Касаційний суд Франції в середині квітня підтвердив рішення нижчої інстанції, який визнав злочинця кримінально покараним. Чоловік в момент скоєння злочину знаходився в неосудному стані після прийому наркотиків, пояснили судді.

Іменем Сари Алімі назвуть вулицю Парижа

Влада в кінці травня представить законопроект з метою "заповнити правовий вакуум", запевнив міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті. Іменем загиблої назвуть одну з вулиць Парижа, заявила мер Анн Ідальго в ефірі французького телеканалу BFM TV.

Сара Халімі загинула в Парижі в квітні 2017 року. Жінку жорстоко побив і викинув з вікна її квартири сусід. Французька прокуратура визнала, що злочин було актом антисемітизму.

Нагадаємо

На початку квітня, у Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу “Бабин Яр".

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