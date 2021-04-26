У Франції пройшли протести проти рішення суду у справі про вбивство єврейки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У ряді міст Франції в неділю, 25 квітня, пройшли акції протесту проти рішення суду у справі про вбивство 65-річної ортодоксальної єврейки Сари Алімі. На вулиці Парижа вийшли понад 20 тисяч осіб, близько 2 тисяч мітингувальників провели акцію в Марселі, а в Страсбурзі протест зібрав 600 учасників. Ще кілька сотень демонстрантів зібралися біля посольства Франції в Тель-Авіві, вказали ізраїльські ЗМІ, передає УНН.
Що відомо
Касаційний суд Франції в середині квітня підтвердив рішення нижчої інстанції, який визнав злочинця кримінально покараним. Чоловік в момент скоєння злочину знаходився в неосудному стані після прийому наркотиків, пояснили судді.
Іменем Сари Алімі назвуть вулицю Парижа
Влада в кінці травня представить законопроект з метою "заповнити правовий вакуум", запевнив міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті. Іменем загиблої назвуть одну з вулиць Парижа, заявила мер Анн Ідальго в ефірі французького телеканалу BFM TV.
Сара Халімі загинула в Парижі в квітні 2017 року. Жінку жорстоко побив і викинув з вікна її квартири сусід. Французька прокуратура визнала, що злочин було актом антисемітизму.
Нагадаємо
На початку квітня, у Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу “Бабин Яр".