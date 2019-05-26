Во Франции правые популисты Ле Пен побеждают партию Макрона на выборах в Европарламент

Во Франции на выборах в Европарламент наибольшую поддержку имеет правопопулистская партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные опубликованных вечером воскресенья, 26 мая, проведенных экзит-полов.

Согласно этим данным, правые популисты во главе с Марин Лен Пен набирают от 23 до 24,2 процента. Зато партия действующего президента Эммануэля Макрона "Республика на марше" набирает от 21,9 до 22,5 процента поддержки, сообщает агентство новостей AFP.

На третьем месте Зеленые с почти 13 процентов голосов. Консерваторы из партии "Республиканцы" заняли четвертое место с 8,3 процента, за ними идет левая "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона с 6,7 процента. Столько же набирают и социалисты.

В Европарламенте Франция будет иметь вторую после Германии фракцию по количеству своих представителей - 74.

Марин Ле Пен уже успела прокомментировать первые цифры. По ее словам, прогнозируемый ее партии результат "подтверждает новый разделение между националистами и глобалистами" во Франции и за ее пределами. Она также выразила надежду на то, что итоги голосования станут предвестником победы ее партии на президентских выборах во Франции 2022 года и призвала президента Эммануэля Макрона распустить парламент страны.

Зато сам Макрона заявил, что прогнозы результатов голосования во Франции свидетельствуют о "проказе" национализма, которая съедает ЕС изнутри.

Напомним, в Германии на выборах в Европарламент, по данным экзит-полов, лидирует блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.