У Німеччині на виборах в Європарламент лідирує блок ХДС/ХСС

Правлячий блок отримає 28% голосів. Друге місце, за прогнозами соціологів, повинен зайняти "Союз-90" і "Зелені", які можуть обігнати соціал-демократів, чим продемонструють кращий для себе результат. У той же час Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) може посісти третє місце, набравши 15,5%.

Даний результат може стати найгіршим в історії для учасників "великої коаліції" в яку входять блок ХДС/ХСС і СДПН. Лідер соціал-демократів Андреа Налес заявив, що оприлюднені цифри є "неймовірно розчаровуючими".

На середину дня неділі, 26 травня, явка становила 29,4%, що на майже 4% менше, ніж на попередніх виборах до парламенту ЄС.

Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.