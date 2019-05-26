В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Германии на выборах в Европарламент, по данным экзитполов, лидирует блок Христианско-Демократического союза и Христианско-социального союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Правящий блок получит 28% голосов. Второе место, за прогнозами социологов, должен занять "Союз-90" и "Зеленые", которые могут обогнать социал-демократов, чем продемонстрируют лучший для себя результат. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может занять третье место, набрав 15,5%.
Данный результат может стать худшим в истории для участников "большой коалиции" в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. Лидер социал-демократов Андреа Налес заявил, что обнародованные цифры являются "невероятно разочаровывающими".
На середину дня воскресенья, 26 мая, явка составляла 29,4%, что на почти 4% меньше, чем на прежних выборах в парламент ЕС.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.