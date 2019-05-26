У Франції праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона на виборах до Європарламенту

У Франції на виборах до Європарламенту найбільшу підтримку має правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен. Про це свідчать дані оприлюднених у ввечері неділі, 26 травня, проведених екзит-полів.

Згідно з цими даними, праві популісти на чолі з Марін Лен Пен набирають від 23 до 24,2 відсотка голосів. Натомість партія чинного президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші" набирає від 21,9 до 22,5 відсотка підтримки, повідомляє агенція новин AFP.

На третьому місці Зелені з майже 13 відсотків голосів. Консерватори з партії "Республіканці" посіли четверте місце з 8,3 відсотка голосів, за ними йде ліва "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона з 6,7 відсотка голосів. Стільки ж набирають і соціалісти.

У Європарламенті Франція має другу після Німеччини кількість своїх представників - 74.

Марін Ле Пен вже втигла прокоментувати перші цифри. За її словами, прогнозваний її партії результат "підтверджує новий поділ між націоналістами та глобалістами" у Франції та за її межами. Вона також висловила надію на те, що підсумки голосування стануть передвісником перемоги її партії на президентських виборах у Франції 2022 року та закликала президента Еммануеля Макрона розпустити парламент країни.

Натомість сам Макрон заявив, що прогнози результатів голосування у Франції свідчать про "проказу" націоналізму, яка з'їдає ЄС зсередини.

Нагадаємо, у Німеччині на виборах в Європарламент, за даними екзитполів, лідирує блок Християнсько-Демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.