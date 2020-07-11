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Во Франции умер водитель автобуса, избитый пассажирами без масок

Во Франции умер водитель автобуса, избитый пассажирами без масок

Киев  •  УНН

 • 17606 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Во Франции водитель автобуса, которого избили пассажиры без масок, умер в пятницу, 10 июля, сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников умершего, информирует УНН.

Филипп Монгийо стал жертвой “крайне жестокого нападения”, который привел к смерти головного мозга, заявил представитель городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 июля в городе Байонна на юго-западе Франции. Монгийо попросил трех мужчин, которые хотели сесть в автобус, надеть защитные маски, а также попытался проверить билет у еще одного. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта в свете борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Нарушители правил избили водителя, а затем скрылись с места происшествия и скрылись в квартире одного из нападавших. Монгийо в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Двое нападавших — молодые люди в возрасте 22 и 23 лет — уже попадали в поле зрения полиции. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двум предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Все фигуранты взяты под стражу.

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В Байонне 8 июля состоялся марш памяти, организованный родственниками погибшего. В акции принимали участие около 6 тыс. человек. По словам очевидцев, в тот же вечер водители в ряде городов, включая Париж, Бордо и Страсбург, почтили память своего коллеги, остановив автобусы на одну минуту.

Трагедия привела к временным перебоям в автобусном сообщении в регионе, поскольку некоторые водители отказались выходить на работу. Транспортные компании отмечают, что в автобусах будут усилены меры безопасности. Ожидается, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен посетит город 11 июля и, среди прочего, встретится с водителями общественного транспорта.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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