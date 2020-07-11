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У Франції помер водій автобуса, що був побитий пасажирами без масок

У Франції помер водій автобуса, що був побитий пасажирами без масок

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У Франції водій автобуса, якого побили пасажири без масок, помер в п'ятницю, 10 липня, повідомляє агентство AFP з посиланням на родичів померлого, інформує УНН.

Філіп Монгійо став жертвою "вкрай жорстокого нападу", який призвів до смерті головного мозку, заявив представник міської прокуратури.

Інцидент стався 5 липня в місті Байонна на південному заході Франції. Монгійо попросив трьох чоловіків, які хотіли сісти в автобус, надіти захисні маски, а також спробував перевірити квиток у ще одного. Маски є обов'язковими для пасажирів громадського транспорту в світлі боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Порушники правил побили водія, а потім втекли з місця події і сховалися в квартирі одного з нападників. Монгійо в несвідомому стані був доставлений в лікарню.

Двоє нападників - молоді люди у віці 22 і 23 років - вже потрапляли в поле зору поліції. Їм пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство. Ще двом пред'явлено звинувачення в ненаданні допомоги людині, що знаходиться в небезпеці. Всі фігуранти взяті під варту.

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У Байонна 8 липня відбувся марш пам'яті, організований родичами загиблого. В акції брали участь близько 6 тисяч осіб. За словами очевидців, того ж вечора водії в ряді міст, включаючи Париж, Бордо і Страсбург, вшанували пам'ять свого колеги, зупинивши автобуси на одну хвилину.

Трагедія привела до тимчасових перебоїв в автобусному сполученні в регіоні, оскільки деякі водії відмовилися виходити на роботу. Транспортні компанії відзначають, що в автобусах будуть посилені заходи безпеки. Очікується, що глава МВС Франції Жеральд Дарманен відвідає місто 11 липня й, серед іншого, зустрінеться з водіями громадського транспорту.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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