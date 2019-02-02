Во Франции началась 12-я волна протестов "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. "Желтые жилеты" во Франции выходят на улицы, чтобы продолжить давление на правительство французского президента Эммануэля Макрона на 12-й подряд выходной день демонстраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
В Париже и других городах запланированы многочисленные акции протеста, которые осуждают экономическую политику Макрона, которую критики считают полезной для богатых.
Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышли более 69 000 человек.