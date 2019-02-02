У Франції почалася 12-та хвиля протестів "жовтих жилетів"

У Парижі та інших містах заплановані численні акції протесту, які засуджують економічну політику Макрона, яку критики вважають корисною для багатих.



Як повідомляв УНН, кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.



Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.

Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшло понад 69 тисяч осіб.