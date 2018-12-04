Во Франции перевернулся пассажирский автобус, 12 человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Франции 12 человек, среди которых 8 школьников пострадали в результате ДТП, во время которого автобус съехал в кювет недалеко от Парижа, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Около 8 утра в департаменте Ивлин недалеко от Парижа автобус в котором находились 46 школьников съехал с дороги и попал в кювет. В результате инцидента 12 пострадавших. Среди них травмы получили водитель, беременная женщина и восемь несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет.
По предварительной версии авария могла произойти из-за плохого самочувствия водителя. Сейчас правоохранители ждут результатов анализа крови на наркотические вещества.
Как сообщал УНН, дорожная авария произошла близ Кракова 9 человек получили травмы в результате столкновения двух легковушек, из них 8 граждан Украины.
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