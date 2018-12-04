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У Франції перекинувся пасажирський автобус, 12 людей травмовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Франції 12 осіб, серед яких 8 школярів постраждали в наслідок ДТП, під час якої автобус з’їхав у кювет недалеко від Парижа, передає УНН з посиланням на Le Parisien.

Близько 8 ранку в департаменті Івлін недалеко від Парижа автобус в якому знаходилися 46 школярів з’їхав з дороги і потрапив у кювет. Внаслідок інциденту 12 постраждалих. Серед них травми отримали водій, вагітна жінка та вісім неповнолітніх у віці 16-17 років.

За попередньою версією аварія могла статися через погане самопочуття водія. Наразі правоохоронці чекають на результати аналізу крові на наркотичні речовини.

Як повідомляв УНН, дорожня аварія сталася неподалік Кракова 9 осіб отримали травми у результаті зіткнення двох легковиків, з них 8 громадян України.

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