У Франції перекинувся пасажирський автобус, 12 людей травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Франції 12 осіб, серед яких 8 школярів постраждали в наслідок ДТП, під час якої автобус з’їхав у кювет недалеко від Парижа, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
Близько 8 ранку в департаменті Івлін недалеко від Парижа автобус в якому знаходилися 46 школярів з’їхав з дороги і потрапив у кювет. Внаслідок інциденту 12 постраждалих. Серед них травми отримали водій, вагітна жінка та вісім неповнолітніх у віці 16-17 років.
За попередньою версією аварія могла статися через погане самопочуття водія. Наразі правоохоронці чекають на результати аналізу крові на наркотичні речовини.
Як повідомляв УНН, дорожня аварія сталася неподалік Кракова 9 осіб отримали травми у результаті зіткнення двох легковиків, з них 8 громадян України.
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