Во Франции количество жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во Франции состоянию на вторник, 7 апреля, умерли 10238 человек, у которых было установлено заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает УНН со ссылкой на dpa и DW.
По его словам, во французских больницах умерли 7091 человек, еще 3237 летальных случая зафиксированы в домах престарелых. Таким образом, Франция стала четвертой страной в мире после Италии, Испании и США, где количество летальных случаев от коронавирусной инфекции превысило 10 000.
По последним данным, в отделениях интенсивной терапии по всей стране находятся более семь тысяч пациентов, что значительно больше возможности системы здравоохранения Франции до начала кризиса, насчитывала пять тысяч мест в реанимации.
Напомним, Франция обогнала Китай по количеству инфицированных.