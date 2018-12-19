Во Франции хотят премировать полицейских, которые сдерживают "желтых жилетов"

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1850 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 10483 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 13004 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12130 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44727 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94774 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141316 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131159 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71430 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188928 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10556 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13942 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17954 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16539 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20917 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 2610 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 10483 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 13004 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141316 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131159 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13243 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15448 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17847 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20763 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22288 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Во Франции хотят премировать полицейских, которые сдерживают "желтых жилетов"

Киев • УНН

 • 8551 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительством Франции было предложено выдать премию 300 евро всем полицейским, участвующих в сдерживании протестов “желтых жилетов”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на .

Во Франции хотят премировать полицейских, которые сдерживают "желтых жилетов"

“Пытаясь успокоить полицейский профсоюз, требует улучшения условий работы, французское правительство в этот вторник предложил заплатить всем полицейским, участвующих в сдерживании агрессивных протестов ”желтых жилетов“, премию суммой в 300 евро”, — говорится в сообщении.

Согласно правительственному плану, эту премию должны получить 111 тысяч полицейских и военных.

Такое предложение возникло у правительства на следующий день после того, как французские полицейские профсоюзы призвали своих членов замедлить работу в знак протеста против плана властей сократить бюджет Министерства внутренних дел на следующий год. После чего Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер провел встречу с представителями полицейских профсоюзов на фоне их призывов к протестам.

Как известно, массовые антиправительственные протесты “желтых жилетов” начались во Франции еще в середине ноября после объявления властью намерения поднять цены на топливо. Несмотря на то, что правительство пошло на уступки протестующим, их требования расширились, а сами беспорядки продолжаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27