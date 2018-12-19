Во Франции хотят премировать полицейских, которые сдерживают "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительством Франции было предложено выдать премию 300 евро всем полицейским, участвующих в сдерживании протестов “желтых жилетов”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AР.
“Пытаясь успокоить полицейский профсоюз, требует улучшения условий работы, французское правительство в этот вторник предложил заплатить всем полицейским, участвующих в сдерживании агрессивных протестов ”желтых жилетов“, премию суммой в 300 евро”, — говорится в сообщении.
Согласно правительственному плану, эту премию должны получить 111 тысяч полицейских и военных.
Такое предложение возникло у правительства на следующий день после того, как французские полицейские профсоюзы призвали своих членов замедлить работу в знак протеста против плана властей сократить бюджет Министерства внутренних дел на следующий год. После чего Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер провел встречу с представителями полицейских профсоюзов на фоне их призывов к протестам.
Как известно, массовые антиправительственные протесты “желтых жилетов” начались во Франции еще в середине ноября после объявления властью намерения поднять цены на топливо. Несмотря на то, что правительство пошло на уступки протестующим, их требования расширились, а сами беспорядки продолжаются.