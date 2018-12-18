Глава МВС Франції проведе зустріч з поліцейськими профспілками на тлі їх закликів до протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер планує з 18 грудня провести зустрічі з представниками поліцейських профспілок на тлі їх закликів до протестів. Про це повідомляє УНН із посиланянм на мікроблог глави МВС Франції у Twitter.
"З вечора завтрашнього дня я проведу зустрічі з державним секретарем при МВС Франції Лораном Нуньєсом і представниками профспілок поліції. Саме в дусі діалогу і взаємної довіри ми надамо чіткі відповіді нашим силам безпеки, в чиїй відданості я не сумніваюся", - написав він.
Раніше профспілка UNSA закликала поліцейських виконувати лише необхідний мінімум обов'язків з 18 грудня до тих пір, поки його представників не прийме президент Франції Емманюель Макрон. У свою чергу Національний союз поліції закликав блокувати комісаріати в країні з 19 грудня.
Співробітники правоохоронних органів незадоволені планами щодо скорочення фінансування поліції в 2019 році. Вони також вимагають оплачувати додаткові години роботи і виділити гроші на модернізацію нерухомості і устаткування.
Нагадаємо, за час протестів "жовтих жилетів" у Франції, учасники яких спочатку виступали проти підвищення податку на бензин і дизельне пальне, загинули семеро людей.