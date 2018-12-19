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У Франції хочуть преміювати поліцейських, які стримують "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Урядом Франції було запропоновано видати премію 300 євро всім поліцейським, що беруть участь у стримуванні протестів “жовтих жилетів”. Про це повідомляє УНН із посиланням на .

У Франції хочуть преміювати поліцейських, які стримують "жовтих жилетів"

“Намагаючись заспокоїти поліцейську профспілку, яка вимагає покращення умов роботи, французький уряд цього вівторка запропонував заплатити усім поліцейським, що беруть участь у стримуванні агресивних протестів „жовтих жилетів“, премію сумою в 300 євро”, — йдеться у повідомленні.

Відповідно до урядового задуму, цю премію мусять отримати 111 тисяч поліцейських та військових.

Така пропозиція виникла в уряду наступного дня після того, як французькі поліцейські профспілки закликали своїх членів сповільнити роботу в знак протесту проти плану влади скоротити бюджет Міністерства внутрішніх справ на наступний рік. Після чого Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер провів зустріч з представниками поліцейських профспілок на тлі їх закликів до протестів.

Як відомо, масові антиурядові протести “жовтих жилетів” розпочалися у Франції ще в середині листопада після оголошення владою наміру підняти ціни на пальне. Попри те, що уряд пішов на поступки протестувальникам, їх вимоги розширилися, а самі заворушення продовжуються.

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