У Франції хочуть преміювати поліцейських, які стримують "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Урядом Франції було запропоновано видати премію 300 євро всім поліцейським, що беруть участь у стримуванні протестів “жовтих жилетів”. Про це повідомляє УНН із посиланням на AР.
“Намагаючись заспокоїти поліцейську профспілку, яка вимагає покращення умов роботи, французький уряд цього вівторка запропонував заплатити усім поліцейським, що беруть участь у стримуванні агресивних протестів „жовтих жилетів“, премію сумою в 300 євро”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно до урядового задуму, цю премію мусять отримати 111 тисяч поліцейських та військових.
Така пропозиція виникла в уряду наступного дня після того, як французькі поліцейські профспілки закликали своїх членів сповільнити роботу в знак протесту проти плану влади скоротити бюджет Міністерства внутрішніх справ на наступний рік. Після чого Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер провів зустріч з представниками поліцейських профспілок на тлі їх закликів до протестів.
Як відомо, масові антиурядові протести “жовтих жилетів” розпочалися у Франції ще в середині листопада після оголошення владою наміру підняти ціни на пальне. Попри те, що уряд пішов на поступки протестувальникам, їх вимоги розширилися, а самі заворушення продовжуються.