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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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2 марта, 17:53 • 156383 просмотра

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Во Франции джихадист приговорен к 14 годам лишения свободы

Во Франции джихадист приговорен к 14 годам лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 20757 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Суд во Франции в пятницу, 9 апреля, приговорил к 14 годам лишения свободы 35-летнего джихадиста Реду Хаме, арестованного в августе 2015 года. Он признался в том, что был завербован в Сирии Абдельхамид Абаудом, который считается главным организатором терактов, совершенных в Париже боевиками террористической организации "Исламское государство" 13 ноября 2015 года, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Хаме, однако, отказался признать, что принимал участие в планировании терактов. Ранее суд первой инстанции приговорил его к 12 годам лишения свободы, но Национальная антитеррористическая прокуратура Франции посчитала этот приговор слишком мягким и обжаловала его, пригласив для джихадиста наказание в 20 лет. В результате суд удовлетворил апелляцию в полном объеме.

Теракты 13 ноября

13 ноября 2015 группа джихадистов сделала серию нападений в Париже, в результате которых были убиты 130 человек и более 350 получили ранения. Террористам удалось осуществить несколько взрывов возле стадиона “Стад де Франс”, захватить заложников в концертном зале Bataclan и открыть огонь по посетителям нескольких кафе и ресторанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция осудила высказывания Трампа о терактах 2015 году в Париже

В сентябре в Париже намечено начала масштабного процесса по делу об этих терактах, где в качестве истцов выступят около 1700 человек, в основном это родственники погибших или те, кто выжил после атак. На скамье подсудимых окажутся несколько обвиняемых.

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