У Бельгії затримали двох людей за підозрою у причетності до терактів у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Бельгійська поліція затримала двох людей для проведення допиту в зв'язку з терактами у Парижі, які відбулися в листопаді 2015 року, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Зазначається, що арешти були проведені після обшуку в одному з будинків в Брюсселі. Найближчим часом суд ухвалить рішення про те, чи будуть висунуті якісь звинувачення проти затриманих.
Нагадаємо, увечері 13 листопада 2015 роки три скоординованих групи терористів вчинили серію нападів в Парижі і його найближчому передмісті Сен-Дені. В цілому жертвами терактів стали 130 людей, більше 350 були поранені.
Як повідомляв УНН, родичі жертв терактів в Брюсселі та Парижі подали в суд на соціальну мережу Twitter в Сполучених Штатах, через те, що вона недостатньо працює, щоб перешкодити терористам поширювати свої повідомлення.