В Бельгии задержали двух человек по подозрению в причастности к терактам в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Бельгийская полиция задержала двух человек для проведения допроса в связи с терактами в Париже, которые состоялись в ноябре 2015 года, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что аресты были проведены после обыска в одном из домов в Брюсселе. В ближайшее время суд примет решение о том, будут ли выдвинуты какие-либо обвинения против задержанных.
Напомним, вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Как сообщал УНН, родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на социальную сеть Twitter в Соединенных Штатах, потому что она недостаточно работает, чтобы помешать террористам распространять свои сообщения.