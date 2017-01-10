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Родичі жертв терактів в Брюсселі та Парижі подали в суд на Twitter

Родичі жертв терактів в Брюсселі та Парижі подали в суд на Twitter

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Родичі жертв терактів в Брюсселі та Парижі подали в суд на соціальну мережу Twitter в Сполучених Штатах, через те, що вона недостатньо працює, щоб перешкодити терористам поширювати свої повідомлення, передає УНН з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.

Позов був поданий в Нью-Йорку близькими жертв терактів в Парижі 13 листопада 2015 року та в Брюсселі 22 березня 2016 року. Вони вважають, що Twitter порушив американське антитерористичне законодавство. У позові йдеться, що соціальна мережа дала терористам «унікальний і потужний засіб зв'язку» і цим допоміг їм в досягненні цілей.

Повідомляється, що родичі вимагають фінансову компенсацію, розмір якої поки не визначено.

Як зазначає телеканал, щодо Twitter та інших соціальних мереж раніше вже подавалися подібні позови. Наприклад, після масового вбивства в нічному клубі в Орландо.

Як повідомляв УНН, у Брюсселі затримали озброєного чоловіка за підозрою у тероризмі.

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