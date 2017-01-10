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Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на Twitter

Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на Twitter

Киев • УНН

 • 6571 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на социальную сеть Twitter в Соединенных Штатах, потому что она недостаточно работает, чтобы помешать террористам распространять свои сообщения, передает УНН со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Иск был подан в Нью-Йорке близкими жертв терактов в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года. Они считают, что Twitter нарушил американское антитеррористическое законодательство. В иске говорится, что социальная сеть дала террористам «уникальное и мощное средство связи» и этим помогла им в достижении целей.

Сообщается, что родственники требуют финансовую компенсацию, размер которой пока не определен.

Как отмечает телеканал, на Twitter и другие социальные сети ранее уже подавались подобные иски. Например, после массового убийства в ночном клубе в Орландо.

Как сообщал УНН, в Брюсселе задержали вооруженного мужчину по подозрению в терроризме .

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