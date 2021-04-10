У Франції джихадист засуджений до 14 років позбавлення волі

Деталі

Хамі, однак, відмовився визнати, що брав участь в плануванні терактів. Раніше суд першої інстанції засудив його до 12 років позбавлення волі, але Національна антитерористична прокуратура Франції порахувала цей вирок занадто м’яким і оскаржила його, запросивши для джихадиста покарання в 20 років. В результаті суд задовольнив апеляцію в повному обсязі.

Теракти 13 листопада

13 листопада 2015 року група джихадистів зробила серію нападів в Парижі, в результаті яких були вбиті 130 чоловік і більше 350 отримали поранення. Терористам вдалося здійснити кілька вибухів біля стадіону “Стад де Франс”, захопити заручників в концертному залі Bataclan і відкрити вогонь по відвідувачах кількох кафе і ресторанів.

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У вересні в Парижі намічено початку масштабного процесу у справі про ці теракти, де в якості позивачів виступлять близько 1700 чоловік, в основному це родичі загиблих або ті, хто вижив після атак. На лаві підсудних опиняться кілька обвинувачених.