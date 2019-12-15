Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44439 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103345 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136833 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141447 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136449 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170572 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115653 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113544 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110233 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 9359 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Около 40 тыс. французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis в субботу, 14 декабря. В 11 департаментах сохраняется повышенный — оранжевый — уровень опасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Около 2 тыс. специалистов работают над устранением проблемы. К вечеру электроснабжение удалось восстановить у 15 тыс. пострадавших домохозяйств.

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По данным местных СМИ, не менее двух человек в Новой Аквитании погибли от последствий непогоды. Еще пятеро пострадали от упавших деревьев на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры пресечения.

Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.

Напомним, премьер Франции заявил, что ответственность за срыв Рождества будет лежать на протестующих.

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