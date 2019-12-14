Страйк у Франції спричинив транспортний колапс

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Франції десятий день поспіль триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу. Рух потягів у суботу, 14 грудня, залишався обмеженим, повідомила державна залізнична компанія SNCF. Протягом дня по країні курсував лише кожний четвертий швидкісний потяг TGV, повідомила агенція AFP. У Парижі не працюють дев’ять ліній метрополітену, автобуси та регіональний транспорт також обмежені у русі. Така сама ситуація очікується найближчими днями. Про це пише DW, передає УНН.