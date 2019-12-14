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Страйк у Франції спричинив транспортний колапс

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Франції десятий день поспіль триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу. Рух потягів у суботу, 14 грудня, залишався обмеженим, повідомила державна залізнична компанія SNCF. Протягом дня по країні курсував лише кожний четвертий швидкісний потяг TGV, повідомила агенція AFP. У Парижі не працюють дев’ять ліній метрополітену, автобуси та регіональний транспорт також обмежені у русі. Така сама ситуація очікується найближчими днями. Про це пише DW, передає УНН.

Страйк загрожує зіпсувати плани багатьох мандрівників у період різдвяних та новорічних свят. Як повідомила представниця SNCF Рейчел Пікард, скористатися квитками у цей період зможе приблизно половина мандрівників. Нещодавно найбільша у країні залізнична профспілка CGT-Cheminots заявила, що на Різдво страйк буде продовжений.

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Раніше керівник залізниці закликав працівників зробити перерву в страйку під час свят, однак профспілки відхилили це. Як заявив представник CGT-Cheminots Лоран Брун, якщо конфлікт має бути завершений до початку свят, уряд має скасувати заплановану пенсійну реформу вже наступного тижня.

Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберігти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: співробітники пожежної служби, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.

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