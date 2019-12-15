У Франції десятки тисяч будинків залишилися без електрики через негоду

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Близько 40 тисяч французьких домогосподарств залишилися без електроенергії через штормових вітрів. Зачеплені регіони Нова Аквітанія, Нормандія і Окситанія, заявили представники компанії-постачальника Enedis в суботу, 14 грудня. У 11 департаментах зберігається підвищений - помаранчевий - рівень небезпеки. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Близько 2 тис. Фахівців працюють над усуненням проблеми. До вечора електропостачання вдалося відновити в 15 тис. Постраждалих домогосподарств.

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За даними місцевих ЗМІ, не менше двох осіб в Новій Аквітанії загинули від наслідків негоди. Ще п'ятеро постраждали від дерев, що впали на автомобілі. Влада евакуювала близько 600 осіб з департаменту Ланди ще 13 грудня в якості запобіжного заходу.

Крім того, зсуви і повені тимчасово відрізали доступ до гірськолижних станцій на курортах Гуретт і Артуст в департаменті Атлантичні Піренеї. У деяких районах вода піднімається на 30 см на годину, зазначають метеорологи.

Нагадаємо, прем'єр Франції заявив, що відповідальність за зрив Різдва буде лежати на протестувальниках.

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