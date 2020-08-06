Во Флориде задержали троих подростков с АК-47 в поместье Трампа

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85129 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102271 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127265 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107647 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127702 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101344 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102149 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Флориде задержали троих подростков с АК-47 в поместье Трампа

Во Флориде задержали троих подростков с АК-47 в поместье Трампа

Киев  •  УНН

 • 15428 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На юге Флориды троих подростков с автоматом Калашникова задержали в поместье президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Трое подростков были арестованы полицейскими на юге Флориды после того, как в их рюкзаке было обнаружено АК-47 (автомат Калашникова). Трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащего президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое 15-летних подростков перелезли через забор Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции в прошлую пятницу. Офицер подошел к подросткам, когда те сидели в машине в нескольких километрах к северу от курорта Трампа. После этого молодые люди попытались скрыться от полицейского на своем автомобиле. Затем они оставили автомобиль у Мар-а-Лаго, когда увидели еще один полицейский автомобиль, и проникли на территорию курорта.

"Они не пытались войти в одно из зданий, они просто перепрыгнули через стену и попытались скрыться", - сказали в полиции.

Указывается, что в момент инцидента Трампа в имении не было.

"Подростки отрицают, что АК-47 принадлежал им: по их словам, автомат они нашли", - пишет издание.

Как сообщалось ранее в УНН, Facebook и Twitter удалили пост Трампа из-за распространения неправдивой информации о COVID-19.

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