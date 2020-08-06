Во Флориде задержали троих подростков с АК-47 в поместье Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На юге Флориды троих подростков с автоматом Калашникова задержали в поместье президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Трое подростков были арестованы полицейскими на юге Флориды после того, как в их рюкзаке было обнаружено АК-47 (автомат Калашникова). Трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащего президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое 15-летних подростков перелезли через забор Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции в прошлую пятницу. Офицер подошел к подросткам, когда те сидели в машине в нескольких километрах к северу от курорта Трампа. После этого молодые люди попытались скрыться от полицейского на своем автомобиле. Затем они оставили автомобиль у Мар-а-Лаго, когда увидели еще один полицейский автомобиль, и проникли на территорию курорта.
"Они не пытались войти в одно из зданий, они просто перепрыгнули через стену и попытались скрыться", - сказали в полиции.
Указывается, что в момент инцидента Трампа в имении не было.
"Подростки отрицают, что АК-47 принадлежал им: по их словам, автомат они нашли", - пишет издание.
Как сообщалось ранее в УНН, Facebook и Twitter удалили пост Трампа из-за распространения неправдивой информации о COVID-19.